La Juventus cerca il sostituto di Buffon come secondo di Szczesny: si monitora Ospina, il Napoli non farà sconti

Quest’oggi, sulle pagine di Tuttosport, spunta un’idea per la porta bianconera, che verrà sempre protetta dal polacco Szczesny ma che verrà privata della sua bandiera per eccellenza, Gianluigi Buffon. Il 43enne dovrà scegliere tra lo sposare una nuova causa, che possa regalargli nuovi stimoli, o ritirarsi e lasciare il calcio giocato.

La Juventus, dal canto suo, annunciato l’addio da parte di Buffon, cerca un nuovo secondo portiere da affiancare a Szczesny in caso di necessità. L’identikit è preciso: i bianconeri cercano un portiere d’esperienza che, vista l’età, possa accettare di sedersi in panchina molto spesso, ma al tempo stesso rimanere comunque affidabile. Un nome sulla lista di mercato juventina sarebbe proprio David Ospina, in virtù del fatto che: “Spalletti è intenzionato a puntare sul ’97 Meret“.

Ospina, però, non è desiderato solo dalla Juventus in Italia: “Raccontano le cronache fiorentine che su Ospina sia piombata anche la Viola di Gattuso. Controindicazione: i campani non regalerebbero il cartellino di Ospina, anzi”.