Lozano rischia di non prendere parte ai due ritiri del Napoli: il Messico vuole portarlo alle Olimpiadi

Secondo quanto riferisce l’edizione odierna del Corriere dello Sport, il Napoli potrebbe seriamente rischiare di rivedere l’esterno messicano Hirving Lozano solo a ridosso del campionato, poiché l’attaccante potrebbe saltare i ritiri azzurri di Dimaro e Castel di Sangro. Questa indiscrezione nasce per via della partecipazione della nazionale del Messico alle prossime Olimpiadi di Tokyo, che si svolgeranno tra il 23 del prossimo luglio e l’8 agosto.

Siccome le date dell’Olimpiadi e della preparazione per la competizione coinciderebbero con quelle dei due ritiri (dal 15 al 25 luglio in Trentino, dal 5 al 15 agosto in Abruzzo), Lozano potrebbe conoscere Spalletti davvero molto tardi. Seguiranno aggiornamenti in merito.