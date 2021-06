Doppia ipotesi per l’inaugurazione dello Stadio Diego Armando Maradona: i dettagli

Si è discusso, negli ultimi giorni, della possibile inaugurazione dello Stadio intitolato (dalla scorsa stagione) a Diego Armando Maradona. Lo storico numero 10 ha lasciato un grandissimo vuoto a Napoli, in Argentina e in tutto il mondo del calcio ed è per questo che, prontamente, lo stadio di Napoli è stato intitolato a lui. Ma c’era bisogno di un’inaugurazione e, tramite il proprio profilo Twitter ufficiale, Radio Kiss Kiss Napoli ha informato i tifosi delle possibilità che si stanno studiando per l’occasione. In entrambe, potrà accedere un numero di persone nell’impianto tra le 15mila e le 20mila persone (vaccinate o comunque fornite di green pass).

“Ipotesi 1: prima del ritiro di Dimaro, dunque ad inizio luglio, evento con artisti ed eccellenze della città. Possibile presenza tesserati SSC Napoli“.

“Ipotesi 2: partita (fine agosto o inizio settembre) con vecchie glorie SSC Napoli. Ex calciatori del glorioso passato e del recente passato per inaugurare ufficialmente l’impianto“.

Come fa sapere ulteriormente la radio, nei prossimi giorni verrà comunicata la decisione ufficiale su quella che sarà l’inaugurazione dello Stadio ormai intitolato al Diez, venuto a mancare lo scorso 25 novembre 2020.