Dalla Spagna: “Fabian piace al Real da parecchi anni. Lozano? Piace ad Ancelotti, ma al momento non rientra nei piani dei Blancos”

Il Napoli ha la necessità di vendere quest’estate, ma non di svendere. Sul tema del calciomercato è intervenuto a Kiss Kiss Napoli, nella trasmissione Radio Goal, Manu De Juan, giornalista di AS. Ecco quanto affermato:

“Fabian Ruiz è apprezzato da Ancelotti fin dai tempi in cui lo ha allenato a Napoli, ma piace anche al Real. Lo seguono da diversi anni, anche se attualmente i fondi non sono moltissimi e le priorità sono altre. Lozano? Ancelotti lo stima, gli hanno chiesto del messicano anche nella conferenza stampa di presentazione, ma al momento non rientra nei piani di Blancos.”

La questione cessioni in casa Napoli terrà banco tutta l’estate, in particolare Fabian Ruiz risulterà sicuramente una pedina importante per le mosse della società.