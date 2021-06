Nel pomeriggio la Polonia di Zieliński non va oltre il 2-2 contro l’Islanda: solo 45 minuti in campo per il trequartista del Napoli, comunque conditi con una rete. Nell’amichevole serale tra Senegal e Capo Verde è la Nazionale di Koulibaly a spuntarla per 2-0 (con il difensore in campo per 83′). I goal decisivi portano la firma di Idrissa Gueye e Sadio Mané.

