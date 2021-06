Nuove maglie, De Laurentiis ha scelto Armani: maison a lavoro per i bozzetti definitivi

EA7 Napoli – La stagione 2021-22 è ormai alle porte. Il prossimo sarà un anno di rivoluzioni in casa Napoli. Dopo il cambio in panchina, infatti, il Napoli cambierà anche sponsor tecnico. Il contratto con Kappa non è stato rinnovato e le secondo il Corriere del Mezzogiorno De Laurentiis ha scelto EA7 come nuovo marchio.

L’indiscrezione del quotidiano porta con sé grande curiosità. Dopo la collaborazione con Marcelo Burlon ed il contratto con la Konami, la scelta di Armani come sponsor tecnico testimonia la volontà di ADL di rendere il marchio Napoli internazionale. Secondo il Corriere il team marketing del Napoli e Valentina De Laurentiis, figlia del patron, sono a lavoro.

La stessa maison starebbe ultimando i dettagli. Come riporta Paolo Bargiggia sul proprio sito ufficiale gli stilisti di Armani vorrebbero consegnare quanto prima bozzetti e modelli definitivi alla società. Il tempo, però, stringe: a Dimaro bisognerà svelare il nuovo kit.