Passo indietro con DAZN: si ridiscuteranno gli slot partita

La stagione 2021-22 sarà un vero e proprio banco di prova. DAZN, colosso dello streaming, ha acquisito i diritti della Serie A. Proprio per questo motivo le società di Serie A avevano optato per una rivoluzione anche per la trasmissione dei match. 10 slot a settimana, in modo tale da giocare una partita per slot e non appesantire i server di DAZN.

Nell’Assemblea di Lega, riunitasi ieri a Milano c’è stato però un dietrofront: in prima linea sul fronte contrario alle dieci gare in dieci orari diversi – scrive oggi Il Secolo XIX – ci sono Enrico Preziosi e Massimo Ferrero, i due patron delle genovesi. La nuova formula, come detto, era stata inizialmente approvata con tredici voti favorevoli e sei contrari.

Poi c’è stata la frenata, provocata dai club che si erano opposti, che hanno sottolineato come si trattasse di un regalo a DAZN senza contropartite in cambio. Se ne ridiscuterà dunque la prossima settimana.