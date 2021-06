Caso Pjanic, Valeri alle strette: “Quello che avevo da dichiarare l’ho detto agli inquirenti”

Il caso Pjanic continua a far discutere. Inter-Juve 2-3 del 28 aprile 2018 è un discorso ancora apertissimo. L’Inter, in dieci uomini per l’espulsione di Vecino, si vide negare la parità numerica dopo un fallo molto rischioso di Pjanic su Rafinha. Orsato, molto vicino all’azione, non ammonì: il VAR Valeri, come da protocollo, non sarebbe potuto intervenire. Ci sono però tanti interrogativi.

Dalle prove video della sala Var infatti si è visto che Valeri ha parlato con Orsato, ma manca il file audio. Le Iene hanno quindi chiesto spiegazioni sia a Valeri, che Orsato che Rizzoli. Nessuno dei tre però si è pronunciato a riguardo. Il Corriere dello Sport, nell’edizione odierna, riporta le ultime notizie sulla denuncia del programma di Italia 1.

“La prego, non ho nulla da dichiarare. Quello che avevo da dichiarare l’ho detto agli inquirenti, non le rispondo, mi spiace. Non posso dichiarare nulla“. Questo è quanto dichiarato da Valeri all’inviato de Le Iene, mentre era dal barbiere, a cui poi l’arbitro ha intimato di allontanare il giornalista.