Bargiggia: “Insigne vuole chiudere la carriera a Napoli, si attende la fine dell’europeo”

Come riportato dal portale Paolobargiggia.it sono molti i rumors che circondano il rinnovo di Lorenzo Insigne al Napoli. Tra fake news e speculazioni di ogni tipo il giornalista Mediaset prova a fare chiarezza sulla situazione legata al capitano azzurro.

Ecco quanto evidenziato:

“Nessuno, sin qui ha voluto fare la prima mossa e, almeno fino alla fine dell’Europeo ha intenzione di farne. Il capitano vuole chiudere la carriera al Napoli ma De Laurentiis per ora non tratta il rinnovo. Il patron del Napoli perché, ovviamente, ha intenzione di giocare al ribasso sull’eventuale rinnovo del contratto in scadenza nel 2022 per uno stipendio di 4,5 mln di euro netti a stagione. Dal suo punto di vista invece, il capitano del Napoli, giustamente non vuole fare la prima mossa per non prestare il fianco ad eventuali azioni al ribasso. Per questo, l’Europeo che sta per partire può diventare un volano per accrescere il valore di Insigne, specie se l’Italia andrà avanti nella competizione“.