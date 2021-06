UFFICIALE – Milik non recupera dall’infortunio: costretto a saltare l’Europeo

Arkadiusz Milik, attaccante del Marsiglia e della nazionale polacca, non ci sarà ai prossimi campionati europei. A comunicarlo è la stessa federcalcio polacca:

“Milik non giocherà la fase finale degli Europei. L’infortunio con cui l’attaccante 27enne è arrivato in ritiro ha portato alla mancata convocazione […] Per due settimane Milik si è sottoposto a numerosi trattamenti secondo un piano ben definito, che gli avrebbe permesso di tornare al pieno carico di allenamento. L’allenamento di oggi doveva essere un test.

I sintomi che ha avvertito durante le esercitazioni hanno confermato che l’infortunio non consente al giocatore di allenarsi al 100% o di giocare le partite“.