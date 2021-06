Mertens non è in discussione può giocare al fianco di Osimhen o fargli da vice. Riflessioni in corso sul terzo centravanti

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport non è in discussione la permanenza di Dries Mertens. Il belga è legato al club partenopeo da un altro anno di contratto, Dries Mertens resterà per ricoprire il ruolo di vice Osimhen ma anche per giocare al suo fianco. Nel nuovo Napoli targato Spalletti avrà quindi un ruolo importante la permanenza del folletto belga, tutte le riflessioni sono invece puntate sul terzo centravanti, ovvero su Andrea Petagna.

Siamo anche su Google News: per seguire tutte le news sul Napoli Calcio clicca QUI