Atletico Madrid su De Paul, rifiutata la prima offerta: proposta troppo bassa! I dettagli

Non basteranno 30 milioni per acquistare Rodrigo De Paul. Il patron dell’Udinese, Giampaolo Pozzo, ha infatti rifiutato senza pensarci due volte un’offerta di questa entità, arrivata da Madrid, sponda Atletico. Ne serviranno almeno 40 per il fantasista argentino, avvisate tutte le squadre interessate, tra cui Napoli, Milan, Inter e Juve. Al giocatore erano stati offerti 16 milioni totali, spalmati su un quinquennale, circa il triplo di quanto percepito per giocare alla Dacia Arena.

Il ventisettenne viene dalla sua migliore stagione in carriera, in cui ha realizzato il suo personale record sia di gol, 9 (pari al 2018/2019), e di assist 10, in 36 presenze in Serie A. Nettamente il migliore dei suoi, uno dei migliori centrocampisti di tutta la Serie A, pare abbia già fatto sapere ai friulani di essere pronto al salto di qualità in una Big.