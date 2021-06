Busquests positivo al Covid, nuovi convocati per la Spagna: c’è anche Raul Albiol

Continua il periodo magico per l’ex Napoli Raul Albiol, fresco vincitore dell’Europa League con il suo Villareal, nella epica finale contro il Manchester United. È appena infatti stato inserito nella “bolla parallela” voluta da Luis Enrique, che consiste in una lista di giocatori pronti a sostituire eventuali forfait dell’ultimo minuto, altamente probabili dopo la positività di Sergio Busquets. Con lui nella “bolla” Mendez, Rodrigo, Soler e Pablo Fornals, come comunicato nei vari Tweet ufficiali del canale della Nazionale spagnola.

56 presenze per lui con la Roja, senza trovare mai la via del gol. Campione d’Europa nel 2008 e 2012, del Mondo nel 2010, sempre da riserva però dei vari Ramos, Pique e Puyol.