Spalletti non ha carta bianca: ADL gli ha imposta un limite di budget per lo staff tecnico

Luciano Spalletti sta formando il suo staff tecnico a Napoli: Baldini e Domenichini, il ritorno del preparatore atletico Sinatti e poi Rosalen, prelevato dalla Fiorentina. Come scrive la Gazzetta dello Sport, Spalletti ha una certa libertà per formare il suo staff, ma non completa carta bianca.

Infatti, il presidente De Laurentiis ha dato un limite ben preciso al nuovo tecnico: chiamare quanti collaboratori Spalletti voglia, a patto che la spesa totale per lo staff non superi il milione di euro.

Il ridimensionamento del monte ingaggi vale per tutti, in un Napoli che deve stare attento ai conti anche per lo staff tecnico.