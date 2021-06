Spagna, Busquets positivo al Covid: in campo l’Under 21

Sergio Busquets è risultato positivo al Covid-19 dopo essersi sottoposto al tampone stamattina presso il ritiro delle Furie Rosse a Las Rozas. Il calciatore ha salutato i compagni a pochi giorni dall’Europeo.

Dopo la positività di Busquets la RFEF ha avviato i protocolli medici previsti dalla UEFA, isolando i giocatori e i membri dello staff che hanno avuto contatti col capitano a scopo precauzionale. Secondo quanto riportato dalla redazione di Mediaset, i giocatori della Roja non scenderanno in campo contro la Lituania, al loro posto giocherà l’Under 21. Fabian Ruiz non giocherà, quindi, contro la Lituania nel match programmato per martedì 8 giugno alle ore 20:45. Di seguito il comunicato:

🚨 COMUNICADO OFICIAL | Sergio Busquets



La RFEF lamenta comunicar que su capitán Sergio Busquets ha resultado positivo en los últimos test PCR realizados esta mañana en la concentración de la Selección nacional en Las Rozas.



ℹ️ Más información: https://t.co/SpLrAn0mEC pic.twitter.com/GabI1o8KLg — Selección Española de Fútbol (@SeFutbol) June 6, 2021