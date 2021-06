Schira: “Ounas piace a Torino e Bologna, chieste informazioni al Napoli”

Si lavora tanto sul mercato in uscita del Napoli e uno dei giocatori che sembra destinato a partire è Adam Ounas, la scorsa stagione a Cagliari e a Crotone da gennaio in prestito. Su di lui, come riporta l’esperto di mercato Nicolò Schira, ci sono due pretendenti di Serie A: Bologna e Torino.

Il Bologna, nel caso in cui partisse Orsolini, andrebbe sul giocatore, mentre il Torino guarda in casa Napoli per rinforzarsi, visto che oltre a lui anche Petagna è finito sul taccuino di Vagnati, secondo Tuttosport.

