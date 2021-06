Petagna-Torino: il giocatore gradisce la destinazione

Andrea Petagna e in uscita dal Napoli, e secondo Tuttosport, su di lui c’è il forte interessamento del Torino e del suo ds Vagnati, che cerca un attaccante nuovo per un reparto che negli ultimi anni ha vissuto prevalentemente dei gol di Belotti.

Petagna in azzurro è chiuso da Osimhen ed ha finito per perdere il posto in nazionale, per questo il giocatore gradirebbe la destinazione, che gli permetterebbe di essere al centro della squadra di Juric e poter ritrovare la considerazione della nazionale italiana.