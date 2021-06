Schira: “Il Torino ha messo nel mirino Ounas. Anche il Bologna può chiederlo ma solo in caso di partenza di Orsolini”

Con la retrocessione in Serie B del Crotone, l’esterno algerino Adam Ounas – girato lì in prestito nello scorso mercato invernale – tornerà a Napoli. L’attaccante, però, non resterà in azzurro, come prevedibile, ma andrà in giro a cercare una nuova opportunità, dopo una buona esperienza in Calabria.

Proprio in virtù delle belle prestazioni con la maglia rossoblù, Ounas si è guadagnato le attenzioni di tanti club che l’hanno messo nel mirino. Due di questi club sono italiani e sarebbero in cima alla lista delle interessate, secondo il giornalista esperto di mercato Nicolò Schira: “Torino e Bologna (se parte Orsolini) hanno chiesto informazioni al Napoli per l’esterno offensivo Adam Ounas”, questo ciò che ha scritto il collega sul suo profilo ufficiale.

#Torino and #Bologna (if Orsolini leaves…) are making enquiries about #Napoli’s winger Adam #Ounas. #transfers



Torino e Bologna (se parte Orsolini) hanno chiesto informazioni al Napoli per l’esterno offensivo Adam Ounas. #calciomercato — Nicolò Schira (@NicoSchira) June 5, 2021