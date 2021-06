Non solo il Napoli su Sepe, piace anche a Torino e Genoa

Il Napoli sta cercando – tra le altre priorità – un portiere che possa fungere da secondo di Alex Meret. L’impressione è che infatti Spalletti e la società siano intenzionati a puntare sul classe ’97, sacrificando così Ospina, per parametri d’età, ingaggio e contratto. I nomi sono tanti, oggi si è parlato anche di Lorenzo Montipò.

Eppure, piace anche Luigi Sepe, classe ’91, in uscita dal Parma retrocesso e già in azzurro in passato, sia a livello giovanile che maturo. Per lui sarebbe la terza volta al Napoli. Secondo quanto scrive Tuttosport, oltre che agli azzurri Sepe piace anche a Torino e Genoa.