Stanislav Lobotka verrà ceduto in questa sessione di mercato: secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il centrocampista slovacco ha delle pretendenti, in attesa che venga valutato da Spalletti.

In pole per il giocatore c’è il Cagliari di Semplici: il tecnico toscano le ritiene perfetto per suo 3-4-2-1 e il Napoli sarebbe pronto ad aprire ad una cessione in prestito.