Il Napoli di Spalletti vuole D’Ambrosio, ma potrebbe rinnovare con l’Inter

Danilo D’Ambrosio, con l’arrivo di Spalletti, è subito stato considerato un obiettivo degli azzurri per colmare il ruolo di terzino destro. Secondo quanto riportato da Sky Sport ci sono due giocatori in scadenza nell’Inter: Danilo D’Ambrosio e Andrea Ranocchia, che potrebbero rimanere. La permanenza invece di Ashley Young e Aleksandar Kolarov è in dubbio.

D’AMBROSIO E RANOCCHIA POTREBBERO RINNOVARE CON L’INTER

D’Ambrosio e Ranocchia sono apprezzati sia in campo che nello spogliatoio, e si pensa al rinnovo.