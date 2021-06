Dal Portogallo, Basic apre le porte al Benfica: “È un grande club, so del loro interesse”

Come riporta il quotidiano portoghese Record, il centrocampista del Bordeaux Toma Basic, da tempo vicino al Napoli, ha parlato del suo futuro e delle offerte che gli stanno arrivando, soprattutto da parte del Benfica. Queste le sue parole:

L’INTERESSE – “Il Benfica è un grande club, uno dei migliori in Portogallo, sono a conoscenza del loro interesse. Come qualsiasi giocatore voglio fare passi in avanti per la mia carriera. Se presentassero un’offerta formale ne parleremo per quello che può essere il meglio per questo club e per me”

NESSUN CONTATTO – “Per ora sono un giocatore del Bordeaux e non voglio parlare di altri club. Non ho parlato con nessuno del campionato portoghese, la Ligue 1 è uno dei top 5 campionati europei”.