Bonin, esperto di calcio norvegese: “Thorsby pronto per un grande club, può ancora migliorare”

Nel corso di “Radio Goal”, trasmissione radiofonica di Radio Kiss Kiss Napoli, è intervenuto Loris Bonin, esperto di calcio norvegese, che ha avuto modo di parlare di Morten Thorsby, mediano della Sampdoria e indiziato di mercato del Napoli e non solo.

“È pronto per una piazza come Napoli. Ha giocato ottime annate alla Sampdoria, è migliorato molto e può farlo ancora. Oltre ad essere bravo a interdire, sa anche inserirsi e concretizzare e in una squadra offensiva come il Napoli questa può essere una caratteristica preziosa. Può fare molto bene”.