Napoli, pronta la rivoluzione in difesa e centrocampo: gli obiettivi

Due sono i reparti che verranno rinforzati nella prossima stagione e parliamo di difesa e centrocampo. L’edizione odierna di TuttoSport si sofferma proprio su questi e sui vari obiettivi di mercato in ognuno dei due.

Reparto difensivo

Il futuro in bilico di Kalidou Koulibaly tiene sulle spine anche il Napoli: in attesa di capire e valutare le offerte che arriveranno per il centrale senegalese, il club è già al lavoro per sondare il terreno e capire chi potrà prendere il suo posto. Al momento sono due gli obiettivi: Schuurs dell’Ajax, 21enne fenomenale additato come “il nuovo De Ligt” o Marcos Senesi, centrale 24enne del Feyenoord nel mirino del Napoli da tempo.

Centrocampo

A centrocampo il mistero si infittisce: servirà la cessione di Fabian Ruiz per operare in questo reparto. Dopo lo spagnolo, pronto a fare le valigie anche Bakayoko; non è ancora certa, invece, la partenza di Lobotka. Lo slovacco potrebbe trovare nuova linfa con Luciano Spalletti.

Gli obiettivi, dopo le cessioni, potrebbero essere: Toma Basic, 24enne del Bordeaux che ha il contratto in scadenza il prossimo anno e spinge per la cessione e l’approdo all’ombra del Vesuvio. Ancora, un altro pallino è Morten Thorsby: il norvegese blucerchiato non ha intenzione di rinnovare ed è finito nel mirino di alcune big di Serie A fra cui il Napoli.

In ultima istanza, laddove dovesse partire Lobotka, pronto Vecino per rimpiazzarlo. L’Inter ha esigenza di vendere l’uruguagio per non perderlo a parametro zero la prossima stagione.