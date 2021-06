Non solo Hysaj alla Lazio con l’arrivo di Sarri: anche Maksimovic potrebbe diventare biancoceleste

Nella girandola di panchine avviata in Serie A già ancor prima di terminare realmente il campionato, una delle ultime squadre che potrebbe ufficializzare il nuovo allenatore e la Lazio di Claudio Lotito.

Dopo il dietrofront di Simone Inzaghi, nuovo allenatore dell’Inter, che dopo un primo colloquio proficuo sembrava pronto a rinnovare con il suo ormai ex club, adesso la Lazio cerca un nuovo, vincente allenatore.

Il nome che si sta concretizzando negli ultimi giorni è quello di Maurizio Sarri. L’allenatore toscano, tra l’altro, secondo quanto riferito da Calciomercato.com, avrebbe già messo nel mirino due calciatori da portare con sé in biancoceleste. Due calciatori che conosce già molto bene: “Non solo Hysaj. La Lazio del (possibile) nuovo tecnico Maurizio Sarri starebbe pensando anche a Nikola Maksimovic, difensore del Napoli, per rinforzare il proprio reparto arretrato“.