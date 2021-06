Pizzul polemico: “De Laurentiis è un uomo difficile da affrontare, per questo la permanenza di Insigne è in discussione”

Bruno Pizzul, storia giornalista e telecronista Rai, è intervenuto nel corso della trasmissione ‘Radio Goal’, in onda su Radio Kiss Kiss Napoli, dove ha avuto modo di parlare del capitano azzurro Lorenzo Insigne e della sua situazione legata al contratto in scadenza con il Napoli:

“È da tempo il leader della squadra, poi alcune situazioni particolari hanno messo in discussione la permanenza di Lorenzo al Napoli. Si sa che De Laurentiis è uomo difficile da affrontare e sopportare. Gattuso? Aveva fatto bene, non meritava di essere trattato in un certo modo. Ci sono troppe fibrillazioni al Napoli che rendono difficile la gestione tecnica”.