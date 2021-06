Sebastiani: “Orgoglioso di aver avuto Insigne e altri azzurri a Pescara. Fossi nel Napoli, mi terrei stretto Lorenzo”

Nel corso della trasmissione radiofonica “Radio Goal”, in onda su Radio Kiss Kiss Napoli, ha preso la parola Daniele Sebastiani, presidente del Pescara, interrogato sulla rosa della Nazionale italiana convocata a Euro 2020: “Mi rende molto orgoglioso vedere Insigne, Verratti e Immobile in Nazionale. Sono cresciuti da noi e hanno fatto una grande carriera. In questa Nazionale ci sono anche altri ragazzi passati per Pescara, come Cristante e ricordiamo anche Biraghi, che si sono rilanciati da noi“.

Oltre ad aver ricordato i calciatori cresciuti e passati dalla sua Pescara, tra questi proprio Lorenzo Insigne, il presidente Sebastiani si è espresso anche sulla sua situazione contrattuale (che vede il capitano in scadenza al prossimo anno) con parole bellissime. “Se Lorenzo vuole essere la bandiera del Napoli credo sia giusto dargli un giusto riconoscimento. È in assoluto è tra i più forti calciatori d’Italia. Io me lo terrei stretto“.