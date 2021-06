Basic non sta nella pelle: spinge per approdare al Napoli. È lui il prescelto per sostituire Fabian Ruiz

Con Fabian Ruiz oggetto dei desideri di molti top club europei,col contratto in scadenza nel 2023, il Napoli deve guardare bene in casa propria. L’edizione odierna del Corriere dello Sport riporta il già noto interesse del Paris Saint-Germain al quale si unisce quello del Real Madrid di Carlo Ancelotti, lo stesso, che anni fa portò l’ex Betis all’ombra del Vesuvio.

Gli azzurri vogliono evitare, l’estate prossima, di incorrere in un rischio Insigne-bis (una situazione non definita con le parti che cercano un accordo) e cercare di monetizzare da subito dalla sua cessione o proporre un rinnovo al talento spagnolo. Laddove le parti non dovessero accordarsi e dovesse arrivare la cessione, spunta il nome di Toma Basic, 24enne del Bordeaux (in situazione economica carente) per sostituirlo.

Manca l’accordo fra le società sulle cifre (8 milioni di euro offerti dal Napoli vengono ritenuti pochi) ma c’è il gradimento del giocatore che spinge per approdare all’ombra del Vesuvio.