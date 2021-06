Vincono il Kosovo di Rrahmani e la Macedonia di Elmas. Pareggio per Fabiàn con il Portogallo

Tutte le attenzioni sono ovviamente rivolte verso l’Italia, all’ultimo appuntamento prima dell’inizio degli Europei, che affronta la Repubblica Ceca. Gli azzurri di Mancini non sono, però, l’unica Nazionale impegnata.

Nel pomeriggio, infatti, sono scesi in campo anche il Kosovo di Rrahmani – che si è imposto su Malta per 2-1 grazie alla doppietta di Rashica – e la Macedonia del Nord di Elmas, che ha strapazzato 4-0 il Kazakistan. Il difensore del Napoli è rimasto in campo per novanta minuti, mentre il centrocampista ne ha disputati 73.

Aveva sicuramente più appeal l’amichevole di lusso tra Spagna e Portogallo. Nel pareggio a reti bianche, Fabián Ruiz è partito titolare, venendo sostituito al 75′ per lasciar spazio a Koke.