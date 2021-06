Tutti pazzi per Zanoli, giovane terzino di proprietà del Napoli: su di lui club di Serie B e C

Alessandro Zanoli, terzino destro classe 2000 di proprietà del Napoli, ritorna alla base dopo l’esperienza annuale al Legnago Salus, club di Serie C che ha terminato la stagione al sedicesimo posto (girone B).

A Napoli, tuttavia, sembra destinato a rimanere per poco tempo: da segnalare su di lui il forte interesse del Vicenza, che gli permetterebbe di approdare in Serie B. Da monitorare anche le piste che portano in Piemonte, più precisamente alla Pro Vercelli e all’Alessandria, che lo farebbero approdare nelle zone nobili della Serie C. A riferirlo è TMW.