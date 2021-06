Nuovo rinnovo in vista per Osimhen: De Laurentiis prepara un aumento e maxi-clausola per blindare l’attaccante

Secondo quanto riportato in mattinata dalla Gazzetta dello Sport, dopo un anno convincente – per quanto travagliato causa Covid e infortuni – ora Aurelio De Laurentiis vuole blindare il suo gioiellino lì in attacco, Victor Osimhen. Infatti, sarebbe già pronto un rinnovo di contratto per il 22enne nigeriano, che lo porterebbe a sposare Napoli fino al 2025.

Il contratto che De Laurentiis vorrebbe offrire al suo nuovo numero 9 prevede innanzitutto un aumento dagli attuali 4,5 milioni di euro a stagione che il centravanti già percepisce. Si pensa ad un minimo di 5 milioni l’anno per la nuova proposta da parte del presidente, che allontanerebbe maggiormente altri club interessati dal ragazzo.

Infine, come ulteriore misura, nel nuovo contratto De Laurentiis vorrebbe proporre anche una maxi-clausola rescissoria, sempre con lo scopo di allontanare eventuali pretendenti. Con ogni probabilità, la clausola che il patron azzurro proporrà a Osimhen supererà (magari di molto) la cifra di 100 milioni di euro.