Deve essere ancora definito realmente il futuro europeo di Juventus, Real Madrid e Barcellona, ovvero i tre club rimasti stabilmente nel comitato autogestito di creazione della Superlega. Il progetto è tramortito, non ancora morto, ma sta per arrivare una risposta dall’UEFA, che potrebbe cambiare gli scenari – almeno – delle prossime due annate di coppe europee.

Già, perché i tre club che ancora affrontano a muso duro l’organo calcistico dell’UEFA non ne vogliono sapere di rinunciare al loro progetto, mettendo a rischio due anni di mancata partecipazione alle coppe. In pratica, forse già da quest’anno, Juventus, Real e Barça rischierebbero di non vedere la Champions League conquistata sul campo nei loro campionati. Secondo quanto informa Il Mattino, massimo entro il 15 giugno dovrebbero arrivare notizie ufficiali.

Beneficerebbero del provvedimento, rispettivamente, il Napoli in Italia, Real Sociedad e Betis in Spagna. Ecco perché, secondo il quotidiano, il Napoli avrebbe le orecchie tese sulla questione per capire eventuali risvolti, con De Laurentiis che – assolutamente senza fare pressioni di alcun tipo – si informerebbe sugli sviluppi con l’UEFA e l’ECA. D’altronde, parliamo di una partita che non si gioca in campo ma che vale circa 50 milioni di euro. Ad ogni modo, il Napoli accetterà ogni decisione sulla faccenda.