Elmas, l’agente: “Non accettiamo un’altra stagione da subentrato ma con Spalletti può cambiare tutto”

L’arrivo di Luciano Spalletti in panchina potrebbe giovare ad alcuni giocatori del Napoli. Basterebbe dire che Spalletti confida di ritrovare Lobotka, sempre in affanno con Gattuso, mentre un altro azzurro che potrebbe ritrovarsi è Eljif Elmas. Il macedone non ha mai inciso quando chiamato in causa ma il cambio di panchina potrebbe fargli trovare nuovi stimoli.

Ne ha parlato George Gardi, agente di Elmas, in onda su Radio Marte. Il membro dell’entourage del macedone ha parlato del suo assistito commentando tra l’altro la mancata qualificazione in Champions League:

“Elmas ci teneva ad andare in Champions, è venuto a Napoli per questo. Ovviamente è rimasto deluso come tutti ma ora è concentrato sull’Europeo e crede di disputare una grande competizione, è molto motivato.

Soddisfatto della stagione? Ha giocato molto poco, vorrebbe ricevere più spazio, incidere di più. Non possiamo essere contenti, ha giocato pochi minuti. Il cambio allenatore cambia la prospettiva? Secondo me si. L’anno scorso è stato il giocatore più subentrato a livello europeo, speriamo con Spalletti migliorino le cose, il tecnico ne parlava già all’Inter. In Nazionale invece è l’opposto, è l’Under 21 che ha fatto più goal dopo Haaland. Tra l’altro gioca in una squadra piccola quindi è un dato importante. Come mezzala nel 4-3-3 gioca bene, è il suo ruolo ideale.

Benfica? Tante società lo stimano e ci hanno contattato, lui ha contratto molto lungo a Napoli e vuole restare. Noi cercheremo di capire che tipo di utilizzo ci sarà perché un’altra stagione del genere non accadrà. Dobbiamo vedere se l’allenatore crede in lui“.