Il Benfica punta Elmas dal Napoli: ad oggi, la sua valutazione è di circa 20 milioni di euro

“Elmas rientra tra i piaceri che si vorrebbe concedere il Benfica“. Questa una frase che è possibile leggere all’interno delle pagine del Corriere dello Sport quest’oggi. Ebbene sì, arrivano le prime pretendenti per il giovanissimo centrocampista macedone, di belle speranze ma che a Napoli deve ancora dire concretamente la sua.

Arrivato dal Fenerbahce nell’estate del 2019 per una cifra compresa tra i 13 e i 16 milioni di euro (compresi pochi piccoli bonus), il classe 1999 ha messo in mostra delle belle doti ma il suo talento deve ancora realmente esplodere con la maglia azzurra. Nel frattempo, quanto fatto sembra aver comunque convinto qualche pretendente estera a pensarci.

Dal Portogallo, appunto, ci sarebbe il Benfica pronto ad affondare il colpo sul mercato. “Elmas è un gioiellino che seduce al primo tocco, non è riuscito a brillare come pure potrebbe, la sua valutazione oscilla intorno ai 20 milioni, non colmerebbe granché insomma“, conclude il quotidiano. Intanto, bisogna chiedersi: il Napoli, attualmente, è davvero intenzionato ad ascoltare offerte per il suo piccolo “diamante” ancora grezzo?