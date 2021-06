De Maggio: “Nainggolan non è nel mirino del Napoli, non c’è nulla”

Nel corso del programma radiofonico Radio Goal, in onda su Radio Kiss Kiss Napoli, Valter De Maggio ha parlato delle prospettive del mercato azzurro. Il giornalista napoletano si è espresso sulle le voci di mercato in entrata, le quali vedrebbero il Napoli in cerca di un terzino ed un centrocampista.

Nello specifico De Maggio si è espresso su Emerson Palmieri, su cui è forte la concorrenza dell’Inter, e sulla coppia Basic-Thorsby. Su entrambi i centrocampisti è forte l’interesse del Napoli:

“Emerson ha già lavorato con Spalletti, ma è fuori dai parametri del Napoli e lo vuole anche l’Inter. Per Nainggolan invece non c’è niente, nonostante alcune voci, non è nel mirino del Napoli. Per il centrocampo il giocatore che piace è Basic del Bordeaux così come Thorsby della Sampdoria. D’Ambrosio invece resta all’Inter“.