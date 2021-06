Dall’Olanda: “Napoli su Schuurs, il calciatore gradisce gli azzurri ma l’Ajax fa muro”

Secondo quanto riportato dal De Telegraaf, noto quotidiano olandese, il Napoli è tra i club maggiormente interessati all’acquisti di Perr Schuurs.

Gli azzurri sono già al lavoro, sia con gli agenti del calciatore, sia con il club olandese. I partenopei ed in particolare il direttore sportivo Giuntoli sono al lavoro per la nuova stagione del Napoli ed il difensore centrale è un ruolo che potrebbe essere puntellato soprattutto in caso di addio di Kalidou Koulibaly.

L’Ajax però non ha alcuna intenzione di fare sconti per Schuurs. Il club olandese ha infatti recentemente rinnovato il contratto del difensore fino al 2025 per blindarlo. Schuurs spinge per un trasferimento in azzurro, ma il Napoli dovrà accontentare le importanti richieste dei lancieri.