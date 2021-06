In onda su Radio Punto Nuovo è intervenuto il giornalista Sigfrido Ranucci, conduttore del programma Report. Il giornalista Rai ha parlato del mondo del calcio, in particolare delle dinamiche legate ai procuratori dei calciatori, argomento che tratta nella sua trasmissione.

Nel corso di Punto Nuovo Sport Show, Ranucci ha commentato gli incassi degli agenti nel mondo moderno:

“Abbiamo cominciato un percorso di inchiesta su tutto il mondo del calcio. Abbiamo toccato il segmento degli agenti del calcio, siamo venuti in possesso di un dossier commissionato dalla UEFA mai pubblicato, spiega le transazioni dei procuratori e degli intermediari. Ne esce fuori uno spaccato preoccupante, 2-3 miliardi di euro di intermediazioni finanziarie illecite, c’è spazio per la criminalità organizzata. Abbiamo scoperto di sedi fittizie di procuratori a Malta, a Montecarlo, ma molti di loro fanno affari in Italia.

Attraverso la trasparenza della Figc siamo riusciti a sapere che in Italia le mediazioni arrivano a 150 milioni di euro. L’Italia è la seconda nazione per commissioni. Abbiamo invitato Giuffredi per un’intervista ma non ha voluto rilasciare dichiarazioni. Nel calcio stiamo vedendo un’omertà pari solo alle vicende di mafia. Il calcio non è più il sogno di un bambino, è diventato un mondo per squali, grazie all’industrializzazione. Lunedì sera mostreremo una denuncia anonima la quale ci ha consegnato un plico con tutti i nomi dei signori del calcio. Splendori e miserie dei padroni del calcio, ds di società importantissime che sono proprietari di società di scommesse in altri paesi. Agenti che vengono picchiati se provano a mettere le mani sui calciatori, intermediari che raccolgono soldi dal calcio per la politica“.