C’è il sì di Schuurs: il centrale dell’Ajax come eventuale sostituto di Koulibaly

C’è un nuovo nome per la difesa del Napoli: si tratta di Perr Schuurs, centrale difensivo classe ’99 dell’Ajax. Un metro e novantuno centimetri, grande fisicità e qualità per impostare: è questo l’identikit del difensore scelto dal Napoli come sostituto di Koulibaly.

Sì, perché qualora il senegalese dovesse partire al cospetto di un’offerta irrinunciabile, Schuurs sarebbe il suo sostituto: il Napoli ha già strappato il “sì” dal suo entourage per l’eventuale cessione, scrive Tuttosport.