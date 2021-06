Per Emerson Palmieri c’è già l’ok di Spalletti: le cifre dell’affare col Chelsea

Emerson Palmieri è più di un obiettivo per il Napoli, scrive la Gazzetta dello Sport di oggi, che sottolinea come gli azzurri stiano facendo sul serio per il terzino del Chelsea. Per l’operazione c’è già l’ok di Spalletti che lo ha già allenato a Roma.

Il giocatore andrà in scadenza nel 2022, per questo i costi dell’operazioni non dovrebbero essere molto elevati: l’affare si potrebbe concludere intorno ai 5-6 milioni di euro, con il Napoli che non è disposto a trattare.