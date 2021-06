Nuovo nome per la fascia: torna di moda Kolasinac, è in uscita dall’Arsenal

Il Napoli pare sia tornato su un giocatore che già interessava un paio di estati fa: Sead Kolasinac. A riferirlo è Tuttosport. Il terzino sinistro ventisettenne, soprannominato The Tank per la sua prestanza fisica, è appena tornato all’Arsenal dopo la deludente stagione in prestito allo Schalke 04, squadra che lo aveva fatto conoscere al grande calcio, proprio dell’approdo all’Emirates.

Secondo Transfermarkt il suo valore si aggira attorno agli 8 milioni di euro, ma, vista la scadenza del contratto nel giugno 2022, l’Arsenal potrebbe essere costretto a fare sconti ai partenopei.