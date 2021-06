Il Napoli si aggiunge alla corsa per Raspadori: chieste informazioni per l’attaccante del Sassuolo

Giacomo Raspadori è stata una delle più liete sorprese di questa stagione di Serie A. L’attaccante classe 2000 ha trovato ben sei volte la via del gol, mostrando sprazzi di grandissimo talento, tanto da convincere il ct della Nazionale, Mancini, a convocarlo per l’Europeo. Naturale che un profilo così faccia gola a tante squadre, italiane e non.

Su di lui infatti si starebbero scagliando il Napoli ed entrambe le milanesi, così come Lipsia, Eintracht e Marsiglia dall’estero. I francesi lo cercavano con insistenza già a gennaio, quando si videro rifiutare un’offerta da 10 milioni. Secondo quanto scrive Il Messaggero, gli azzurri avrebbero chiesto informazioni per l’attaccante del Sassuolo.

Prezzo lievitato, e non di poco, verso l’alto da allora, e l’asta che sembra stagliarsi all’orizzonte non può che far contento il Sassuolo. Nel caso in cui decida di cederlo già quest’estate, sarà facile trovare qualcuno che accontenti le richieste dei neroverdi. In questo senso l’Europeo potrebbe essere lo spartiacque decisivo nell’indirizzare le eventuali trattative.