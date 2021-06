Koulibaly e Fabian Ruiz nella lista di Florentino: con Ancelotti si rafforza l’ipotesi Real per i due

L’arrivo di Ancelotti al Real Madrid potrebbe muovere il mercato in uscita per il Napoli. Come riporta l’edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno, ci sono alcuni pezzi pregiati nella lista di Florentino Perez, che potrebbero arrivare grazie ad Ancelotti.

Koulibaly e Fabian Ruiz sono da tempo nella lista dei desideri di Florentino, e ora che Ancelotti è ufficialmente sulla panchina del Real, il presidente dei blancos potrebbe fare forza su questo fattore per portare i due giocatori del Napoli a Madrid.