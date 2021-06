Hamsik-Goteborg già ai saluti. Trabzonspor pronto ad accoglierlo

L’avventura dell’ex capitano del Napoli, Marek Hamsik, in Svezia sembra già giunta al capolinea. Si era legato al Goteborg l’8 marzo passato, dopo la rescissione con il Dalian, per prepararsi al meglio in vista dell’Europeo. Secondo il quotidiano turco Fanatik, però, l’avventura, durata appena una manciata di mesi, sarebbe terminata, e sul giocatore si starebbe muovendo in maniera decisa il Trabzonspor, squadra turca della città di Trebisonda. L’idea dei turchi è di ufficializzare la trattativa prima che il centrocampista 33enne parta con la sua Slovacchia per la rassegna continentale.

