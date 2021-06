Gattuso vuole portarsi Politano alla Fiorentina ma il Napoli non lo vuole cedere

Escluso dalla nazionale per gli Euro 2020, Matteo Politano ha comunque un allenatore che lo vorrebbe alla sua corte: Rino Gattuso, infatti, vorrebbe chiamarlo alla Fiorentina dopo l’ottima stagione al Napoli, scrive La Repubblica.

Per ora, però, per Gattuso rimane solo un sogno, visto che De Laurentiis non ne vuole sapere di cederlo: il presidente ha speso circa 23 milioni di euro per l’ala e non ha intenzione di cederlo. Gattuso chiama Politano, ma il Napoli non ci sente.