Bakayoko verso il ritorno al Chelsea. Riscatto quasi impossibile

“Bakayoko è un giocatore del Chelsea, per ritrovarselo a Castel Volturno servirebbero condizioni allo stato attuale insospettabili”. Questo quello che si legge sul Corriere dello Sport oggi, che fa il punto sulla situazione. Il centrocampista, anche ex Milan, va verso un ritorno alla casa base, sia per problemi di costi (18 milioni la richiesta di Abramovich), sia poiché il suo maggiore sponsor, Gattuso, allena adesso la Fiorentina.

A Napoli non ha fatto benissimo, segnando due reti e fornendo un’assist, giocando con continuità (ben 32 presenze in Serie A) ma senza mai realmente brillare. La Fiorentina, però, potrebbe muoversi per regalarlo all’ex allenatore del Napoli.