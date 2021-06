UFFICIALE – Italia, i convocati: out Politano! Preferito Bernardeschi, dentro anche Raspadori

Roberto Mancini ha finalmente sciolto la prognosi. Sono stati esclusi Politano, Pessina e Mancini. Rientra all’ultimo invece Giacomo Raspadori, per comporre la tanto attesa selezione dei 26 che parteciperanno agli Europei.

Com’è infatti noto – su grande richiesta anche del CT della nostra Nazionale – le rose delle selezioni partecipanti alla competizione sono state allargate da 23 a 26 componenti, per ovviare ad eventuali assenze legate ad infortuni e al contagio da Covid-19. Per ogni incontro, comunque, continueranno ad essere 23 i giocatori convocati: per ogni match ci saranno quindi sempre tre esclusi.

Presenti tra i 26 anche Meret, Di Lorenzo e Insigne. Il portiere ha vinto il ballottaggio con Cragno, mentre per il terzino e il capitano non c’erano grossi dubbi relativi ad una loro convocazione.

Per quanto riguarda l’attaccante esterno, invece, sembrava che l’esclusione di Moise Kean gli avesse regalato un biglietto per gli Europei, ma la sconfitta di ieri dell’Italia U21 ha rimesso in gioco Raspadori.

Questa, dunque, la lista definitiva:

PORTIERI: Donnarumma, Meret, Sirigu

DIFENSORI: Acerbi, Bastoni, Bonucci, Chiellini, Di Lorenzo, Emerson Palmieri, Florenzi, Spinazzola, Toloi

CENTROCAMPISTI: Barella, Cristante, Jorginho, Locatelli, Pellegrini, Sensi, Verratti

ATTACCANTI: Belotti, Berardi, Bernardeschi, Chiesa, Immobile, Insigne, Raspadori