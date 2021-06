Sarri-Lazio, domani potrebbe arrivare il sì del tecnico: spuntano le cifre

Il valzer delle panchine in Serie A ha regalato colpi di scena improvvisi tra cui l’addio di Conte ed il successivo arrivo di Inzaghi all’Inter. Il divorzio con Inzaghi non sembra aver spaventato il presidente della Lazio che sta spingendo per portare sulla panchina Maurizio Sarri. Come riporta Nicolò Schira sul suo profilo ufficiale Twitter, la società biancoceleste spera di convincere il tecnico toscano con un biennale già nella giornata di domani.

“Claudio Lotito domani spera di strappare il sì di Maurizio Sarri: pronto biennale da €3M netti a stagione più bonus (€0,5M in caso di qualificazione Champions) e possibile opzione per terzo anno. La Lazio fiduciosa di accaparrarsi l’ex Chelsea e Juve per la panchina“.

