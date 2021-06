Rebus terzini, spunta l’idea Florenzi: Mourinho unico ostacolo

Il calciomercato non si ferma mai, così come i suoi attori principali. Il Napoli, dopo l’ufficialità di Luciano Spalletti, ha ora il dovere di costruire per il tecnico toscano una rosa che rispecchi le sue ambizioni e rispetti i suoi desideri. Proprio in virtù di ciò si sono susseguite tante voci che volevano vicini al Napoli alcuni calciatori già in passato allenati da mister Spalletti. Spunta, quest’oggi, l’ipotesi Florenzi.

Stando a quanto riportato da Il Mattino il Napoli, alla ricerca di un terzino visto l’addio di Hysaj, potrebbe acquistare proprio Alessandro Florenzi. Il terzino italiano è uno dei fedelissimi di Spalletti, che numeri alla mano non si è mai privato di lui ed anzi gli concesse anche la fascia di capitano durante l’esperienza a Roma. Roma che, a quanto pare, si priverebbe senza problemi dell’esterno ora in forza al PSG.

Secondo il quotidiano infatti la società giallorossa valuta 9 milioni di euro il cartellino di Florenzi e non opporrebbe particolari resistenze in caso di trattativa con gli azzurri. Resta il problema Mourinho: l’allenatore portoghese stima molto Florenzi e vorrebbe convincerlo a restare a Roma.