Lozano pupillo di Ancelotti: il messicano potrebbe seguire il mister al Real Madrid

Carlo Ancelotti è il nuovo allenatore del Real Madrid. Il tecnico ex Napoli ha lasciato l’Everton ed è tornato a Madrid, l’ufficialità è arrivata nella giornata di ieri. Dal Messico, la nota emittente TVC Deportes, lanciano un’importante domanda: Hirving Lozano, pupillo di Ancelotti, potrebbe lasciare Napoli e seguire il mister al Real Madrid? Per ora, è solo una semplice idea e non c’è nulla di concreto, ma bisogna dire che Ancelotti ha voluto Lozano a Napoli e lo aveva richiesto anche all’Everton.

¿𝗖𝗛𝗨𝗖𝗞𝗬 𝗔𝗟 𝗠𝗔𝗗𝗥𝗜𝗗? ⚪️



Hirving Lozano es de los consentidos de Ancelotti, lo llevó al Napoli, lo quiso en el Everton, ¿lo llevará al Real Madrid? pic.twitter.com/f4PUNWywqL — TVC Deportes (@TVCDeportes) June 2, 2021