Italia, Jorginho: “L’Europeo è un sogno, l’abbiamo meritato”

Tra i convocati di Roberto Mancini ai prossimi Europei non poteva mancare Jorginho, fresco campione d’Europa con il Chelsea. Il calciatore italo-brasiliano ha sempre ricoperto un ruolo importante nella mente del ct azzurro e ai microfoni della Rai si è lasciato andare a qualche commento sulla prossima competizione.

“Ognuno di noi affronterà l’Europeo con voglia ed entusiasmo, sarà la prima competizione che affronterò con la Nazionale e ci tengo molto. Mancini è stato importante per me, per la fiducia che mi ha dato. La Nazionale ha fatto un percorso molto bello e ci siamo meritati di essere dove siamo anche se bisognerà restare con i piedi per terra, c’è tanto da fare. È in questi momenti che chiudo gli occhi e penso a cosa ho vissuto per vivere questo sogno.

Raspadori? Cerco sempre di dare consigli ai più giovani, lui non lo conosco ancora bene ma avrò l’opportunità per farlo“.